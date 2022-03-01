ספריית חברות
VideoAmp
VideoAmp משכורות

המשכורת של VideoAmp נעה בין $135,000 בפיצוי כולל בשנה עבור מכירות ברמה הנמוכה לבין $293,460 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של VideoAmp. עודכן לאחרונה: 9/6/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $176K

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס נתונים

מכירות
Median $135K
מנהל מוצר
Median $175K

מדען נתונים
$169K
מנהל הנדסת תוכנה
$293K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-VideoAmp הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $293,460. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-VideoAmp הוא $175,000.

משאבים נוספים