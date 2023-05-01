ספריית חברות
Vicarious Surgical
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Vicarious Surgical משכורות

המשכורת של Vicarious Surgical נעה בין $91,017 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס מכונות ברמה הנמוכה לבין $147,735 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Vicarious Surgical. עודכן לאחרונה: 9/6/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מהנדס חומרה
$130K
מהנדס מכונות
$91K
מנהל מוצר
$126K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
מהנדס תוכנה
$148K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

The highest paying role reported at Vicarious Surgical is מהנדס תוכנה at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $147,735. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Vicarious Surgical is $127,635.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Vicarious Surgical

חברות קשורות

  • Google
  • Airbnb
  • Spotify
  • Lyft
  • Databricks
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים