ספריית חברות
Verkada
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • גיוס

  • כל שכר גיוס

Verkada גיוס שכר

פיצוי גיוס in United States ב-Verkada נע בין $135K ל-year עבור L2 לבין $170K ל-year עבור L5. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$150K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Verkada. עדכון אחרון: 9/22/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
הוסף תגמולהשווה רמות
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L2
$135K
$133K
$2.5K
$0
L3
$119K
$119K
$0
$0
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$170K
$163K
$7.5K
$0
צפה 2 רמות נוספות
הוסף תגמולהשווה רמות

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות

לוח זמני הבשלה

10%

שנה 1

20%

שנה 2

30%

שנה 3

40%

שנה 4

סוג מניות
Options

בVerkada, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 10% בוקע ב 1st-שנה (10.00% שנתי)

  • 20% בוקע ב 2nd-שנה (1.67% חודשי)

  • 30% בוקע ב 3rd-שנה (2.50% חודשי)

  • 40% בוקע ב 4th-שנה (3.33% חודשי)

15%

שנה 1

25%

שנה 2

30%

שנה 3

30%

שנה 4

סוג מניות
Options

בVerkada, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 15% בוקע ב 1st-שנה (15.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 30% בוקע ב 3rd-שנה (2.50% חודשי)

  • 30% בוקע ב 4th-שנה (2.50% חודשי)



קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות גיוס מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור גיוס ב-Verkada in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $178,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Verkada עבור תפקיד גיוס in United States הוא $120,000.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Verkada

חברות קשורות

  • Docker
  • Deep Instinct
  • Delphix
  • StreamSets
  • Chainalysis
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים