פיצוי מעצב מוצר in United States ב-Verkada מגיע ל-$209K ל-year עבור L4. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$225K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Verkada. עדכון אחרון: 9/22/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$209K
$174K
$35.3K
$0
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
10%
שנה 1
20%
שנה 2
30%
שנה 3
40%
שנה 4
בVerkada, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
10% בוקע ב 1st-שנה (10.00% שנתי)
20% בוקע ב 2nd-שנה (1.67% חודשי)
30% בוקע ב 3rd-שנה (2.50% חודשי)
40% בוקע ב 4th-שנה (3.33% חודשי)
15%
שנה 1
25%
שנה 2
30%
שנה 3
30%
שנה 4
בVerkada, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
15% בוקע ב 1st-שנה (15.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)
30% בוקע ב 3rd-שנה (2.50% חודשי)
30% בוקע ב 4th-שנה (2.50% חודשי)