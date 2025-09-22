ספריית חברות
Verkada
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
Verkada תפעול אנשים שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של תפעול אנשים ב-Verkada נע בין $141K לבין $198K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Verkada. עדכון אחרון: 9/22/2025

השכר הכולל הממוצע

$153K - $178K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$141K$153K$178K$198K
טווח שכיח
טווח אפשרי

$160K

לוח זמני הבשלה

10%

שנה 1

20%

שנה 2

30%

שנה 3

40%

שנה 4

סוג מניות
Options

בVerkada, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 10% בוקע ב 1st-שנה (10.00% שנתי)

  • 20% בוקע ב 2nd-שנה (1.67% חודשי)

  • 30% בוקע ב 3rd-שנה (2.50% חודשי)

  • 40% בוקע ב 4th-שנה (3.33% חודשי)

15%

שנה 1

25%

שנה 2

30%

שנה 3

30%

שנה 4

סוג מניות
Options

בVerkada, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 15% בוקע ב 1st-שנה (15.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 30% בוקע ב 3rd-שנה (2.50% חודשי)

  • 30% בוקע ב 4th-שנה (2.50% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור תפעול אנשים ב-Verkada עומדת על תגמול כולל שנתי של $197,540. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Verkada עבור תפקיד תפעול אנשים הוא $141,100.

משאבים נוספים