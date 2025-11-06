ספריית חברות
Verizon
  • שכר
  • אדריכל פתרונות

  • כל שכר אדריכל פתרונות

  • Raleigh-Durham Area

Verizon אדריכל פתרונות שכר בRaleigh-Durham Area

פיצוי אדריכל פתרונות in Raleigh-Durham Area ב-Verizon נע בין $105K ל-year עבור Solution Architect לבין $157K ל-year עבור Principal Solution Architect. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Raleigh-Durham Area מגיעה ל-$104K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Verizon. עדכון אחרון: 11/6/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Solution Architect
$96.8K
$91.9K
$2.3K
$2.5K
Senior Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Chief Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Solution Architect
$157K
$127K
$6.5K
$23.4K
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לוח זמני הבשלה

33%

שנה 1

33%

שנה 2

34%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בVerizon, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33% בוקע ב 1st-שנה (33.00% שנתי)

  • 33% בוקע ב 2nd-שנה (33.00% שנתי)

  • 34% בוקע ב 3rd-שנה (34.00% שנתי)

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בVerizon, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



כותרות כלולות

אדריכל נתונים

אדריכל אבטחת ענן

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אדריכל פתרונות ב-Verizon in Raleigh-Durham Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $170,620. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Verizon עבור תפקיד אדריכל פתרונות in Raleigh-Durham Area הוא $121,000.

