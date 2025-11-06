פיצוי מהנדס תוכנה in New York City Area ב-Verizon נע בין $111K ל-year עבור MTS 1 לבין $238K ל-year עבור DMTS. חבילת הפיצוי yearית החציונית in New York City Area מגיעה ל-$120K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Verizon. עדכון אחרון: 11/6/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
MTS 1
$111K
$102K
$1.7K
$6.9K
MTS 2
$120K
$109K
$9.3K
$1.2K
MTS 3
$118K
$111K
$2.4K
$4.9K
MTS 4
$128K
$108K
$11.6K
$8.6K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
שנה 1
33%
שנה 2
34%
שנה 3
בVerizon, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:
33% בוקע ב 1st-שנה (33.00% שנתי)
33% בוקע ב 2nd-שנה (33.00% שנתי)
34% בוקע ב 3rd-שנה (34.00% שנתי)
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בVerizon, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)
כותרות כלולותהגש כותרת חדשה