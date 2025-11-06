ספריית חברות
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • Greater Boston Area

Verizon מהנדס תוכנה שכר בGreater Boston Area

פיצוי מהנדס תוכנה in Greater Boston Area ב-Verizon נע בין $115K ל-year עבור MTS 4 לבין $232K ל-year עבור PMTS. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Boston Area מגיעה ל-$170K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Verizon. עדכון אחרון: 11/6/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
MTS 1
(רמת כניסה)
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 2
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 3
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 4
$115K
$115K
$0
$0
צפה 4 רמות נוספות
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

לוח זמני הבשלה

33%

שנה 1

33%

שנה 2

34%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בVerizon, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33% בוקע ב 1st-שנה (33.00% שנתי)

  • 33% בוקע ב 2nd-שנה (33.00% שנתי)

  • 34% בוקע ב 3rd-שנה (34.00% שנתי)

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בVerizon, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



כותרות כלולות

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס רשתות

מהנדס נתונים

מהנדס תוכנה לייצור

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Verizon in Greater Boston Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $233,400. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Verizon עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Greater Boston Area הוא $136,000.

