פיצוי מהנדס תוכנה in Chennai Metropolitan Area ב-Verizon נע בין ₹794K ל-year עבור MTS 1 לבין ₹3.25M ל-year עבור MTS 4. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Chennai Metropolitan Area מגיעה ל-₹2.97M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Verizon. עדכון אחרון: 11/5/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
MTS 1
₹794K
₹710K
₹47.4K
₹36.8K
MTS 2
₹1.35M
₹1.2M
₹67.4K
₹83.8K
MTS 3
₹2.82M
₹2.13M
₹452K
₹235K
MTS 4
₹3.25M
₹2.71M
₹358K
₹174K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
33%
שנה 1
33%
שנה 2
34%
שנה 3
בVerizon, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:
33% בוקע ב 1st-שנה (33.00% שנתי)
33% בוקע ב 2nd-שנה (33.00% שנתי)
34% בוקע ב 3rd-שנה (34.00% שנתי)
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בVerizon, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)
