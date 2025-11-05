פיצוי מנהל מוצר in New York City Area ב-Verizon נע בין $109K ל-year עבור Associate Product Manager לבין $217K ל-year עבור Principal Product Manager. חבילת הפיצוי yearית החציונית in New York City Area מגיעה ל-$195K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Verizon. עדכון אחרון: 11/5/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Associate Product Manager
$109K
$103K
$333
$5.6K
Product Manager 1
$143K
$135K
$0
$8K
Product Manager 2
$175K
$154K
$5.7K
$14.9K
Senior Product Manager
$208K
$169K
$9.1K
$29.9K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
33%
שנה 1
33%
שנה 2
34%
שנה 3
בVerizon, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:
33% בוקע ב 1st-שנה (33.00% שנתי)
33% בוקע ב 2nd-שנה (33.00% שנתי)
34% בוקע ב 3rd-שנה (34.00% שנתי)
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בVerizon, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)