  שכר
  מדען נתונים

  כל שכר מדען נתונים

  New York City Area

Verizon מדען נתונים שכר בNew York City Area

פיצוי מדען נתונים in New York City Area ב-Verizon נע בין $105K ל-year עבור Data Scientist 1 לבין $189K ל-year עבור Principal Data Scientist. חבילת הפיצוי yearית החציונית in New York City Area מגיעה ל-$168K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Verizon. עדכון אחרון: 11/5/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
השווה רמות
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Data Scientist 1
$105K
$101K
$0
$4.1K
Data Scientist 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Data Scientist 3
$ --
$ --
$ --
$ --
Data Scientist 4
$ --
$ --
$ --
$ --
צפה 4 רמות נוספות
השווה רמות

הגשות שכר אחרונות
הוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לוח זמני הבשלה

33%

שנה 1

33%

שנה 2

34%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בVerizon, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33% בוקע ב 1st-שנה (33.00% שנתי)

  • 33% בוקע ב 2nd-שנה (33.00% שנתי)

  • 34% בוקע ב 3rd-שנה (34.00% שנתי)

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בVerizon, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מדען נתונים ב-Verizon in New York City Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $209,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Verizon עבור תפקיד מדען נתונים in New York City Area הוא $173,400.

