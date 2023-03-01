ספריית חברות
Veriff
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Veriff משכורות

המשכורת של Veriff נעה בין $24,788 בפיצוי כולל בשנה עבור מנהל פרויקט ברמה הנמוכה לבין $115,575 עבור מכירות ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Veriff. עודכן לאחרונה: 8/31/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מהנדס תוכנה
Median $70.8K
מנהל מדעי נתונים
$94.8K
מדען נתונים
$102K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
משאבי אנוש
$94.3K
מנהל מוצר
$114K
מנהל פרויקט
$24.8K
מכירות
$116K
מנהל הנדסת תוכנה
$80.3K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Veriff הוא מכירות at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $115,575. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Veriff הוא $94,528.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Veriff

חברות קשורות

  • Dropbox
  • Square
  • Apple
  • Spotify
  • Intuit
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים