VergeSense משכורות

המשכורת של VergeSense נעה בין $113,706 בפיצוי כולל בשנה עבור מנהל פרויקט ברמה הנמוכה לבין $276,375 עבור מהנדס חומרה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של VergeSense. עודכן לאחרונה: 10/16/2025

מהנדס חומרה
$276K
מעצב מוצר
$184K
מנהל מוצר
$194K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

מנהל פרויקט
$114K
מהנדס תוכנה
$167K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-VergeSense הוא מהנדס חומרה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $276,375. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-VergeSense הוא $184,075.

