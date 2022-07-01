ספריית חברות
Verano
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Verano משכורות

המשכורת החציונית של Verano היא $97,013 עבור מדען נתונים . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Verano. עודכן לאחרונה: 8/31/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מדען נתונים
$97K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Verano הוא מדען נתונים at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $97,013. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Verano הוא $97,013.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Verano

חברות קשורות

  • Flipkart
  • Lyft
  • PayPal
  • Stripe
  • DoorDash
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים