Veranex משכורות

המשכורת של Veranex נעה בין $83,580 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס חומרה ברמה הנמוכה לבין $180,900 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Veranex. עודכן לאחרונה: 10/16/2025

מהנדס חומרה
$83.6K
מהנדס מכונות
$115K
מהנדס תוכנה
$181K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Veranex הוא מהנדס תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $180,900. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Veranex הוא $115,260.

משאבים נוספים