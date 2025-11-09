ספריית חברות
Veeva Systems
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

מהנדס תוכנה דרגה

Senior Software Engineer

דרגות ב Veeva Systems

השווה דרגות
  1. Associate Software Engineer
  2. Software Engineer
  3. Senior Software Engineer
    4. הצג 2 דרגות נוספות
ממוצע שנתי חבילת תגמול כוללת
€135,983
משכורת בסיס
€95,452
הקצאת מניות ()
€23,669
בונוס
€0
Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€78K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Don't get lowballed
הגשות השכר האחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות
יש לך שאלה? שאל את הקהילה.

בקר בקהילת Levels.fyi כדי להתחבר עם עובדים מחברות שונות, לקבל טיפים לקריירה ועוד.

בקר עכשיו!

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Veeva Systems

חברות קשורות

  • MITRE
  • Battelle
  • Center for Internet Security
  • OCLC
  • NWEA
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים