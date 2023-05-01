מדריך חברות
Vector Flow
    Vector Flow is a Physical Security technology company that helps automate security processes using data insights. Their cloud-enabled platform converts raw security data into intelligent insights to drive operational performance and business results. They automate key security processes such as Physical Identity & Access Management, COVID Return to Work Portal, Visitor Identity Management, SOC Automation, False Alarm Detection, and Reduction, etc. Their solutions leverage data intelligence to reduce security distractions and expand continuous intelligence, allowing security personnel to focus on important tasks and make faster decisions. #PIAM #SOC #AI #ML #Security #VIM

    https://vectorflow.com
    2019
    126
    $10M-$50M
    משאבים אחרים