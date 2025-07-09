ספריית חברות
Vast Space משכורות

המשכורת של Vast Space נעה בין $153,000 בפיצוי כולל בשנה עבור גיוס ברמה הנמוכה לבין $184,116 עבור מהנדס חומרה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Vast Space. עודכן לאחרונה: 9/14/2025

$160K

מהנדס חומרה
$184K
גיוס
$153K
מהנדס תוכנה
$167K

לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Vast Space הוא מהנדס חומרה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $184,116. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Vast Space הוא $166,600.

