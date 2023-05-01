ספריית חברות
VAST Data
VAST Data משכורות

המשכורת של VAST Data נעה בין $124,443 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $741,411 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של VAST Data. עודכן לאחרונה: 9/14/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $124K
שירות לקוחות
$150K
מנהל הנדסת תוכנה
$741K

לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בVAST Data, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-VAST Data הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $741,411. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-VAST Data הוא $149,763.

משאבים נוספים