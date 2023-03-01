ספריית חברות
Vasion
Vasion משכורות

המשכורת של Vasion נעה בין $52,260 בפיצוי כולל בשנה עבור טכנולוג מידע (IT) ברמה הנמוכה לבין $125,000 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Vasion. עודכן לאחרונה: 9/14/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $125K
טכנולוג מידע (IT)
$52.3K
מכירות
$89.6K

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Vasion הוא מהנדס תוכנה עם תגמול כולל שנתי של $125,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Vasion הוא $89,550.

משאבים נוספים