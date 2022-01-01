ספריית חברות
Varonis
Varonis משכורות

המשכורת של Varonis נעה בין $64,675 בפיצוי כולל בשנה עבור אנליסט אבטחת סייבר ברמה הנמוכה לבין $203,732 עבור מנהל מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Varonis. עודכן לאחרונה: 9/14/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $151K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מנהל הנדסת תוכנה
Median $204K
מכירות
Median $110K

טכנולוג מידע (IT)
$84.6K
שיווק
$134K
מנהל מוצר
$204K
גיוס
$66.5K
מהנדס מכירות
$131K
אנליסט אבטחת סייבר
$64.7K
חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Varonis הוא מנהל מוצר at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $203,732. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Varonis הוא $125,409.

משאבים נוספים