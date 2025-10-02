ספריית חברות
ValueLabs
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • United Kingdom

ValueLabs מהנדס תוכנה שכר בUnited Kingdom

פיצוי מהנדס תוכנה in United Kingdom ב-ValueLabs מגיע ל-£44.6K ל-year עבור Senior Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United Kingdom מגיעה ל-£44.8K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של ValueLabs. עדכון אחרון: 10/2/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Software Engineer
(רמת כניסה)
£ --
£ --
£ --
£ --
Senior Software Engineer
£44.6K
£44.6K
£0
£0
Analyst QE
£ --
£ --
£ --
£ --
Team Lead
£ --
£ --
£ --
£ --
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

מה הן דרגות הקריירה ב ValueLabs?

כותרות כלולות

מהנדס תוכנה פול-סטאק

שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a מהנדס תוכנה at ValueLabs in United Kingdom sits at a yearly total compensation of £45,026. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ValueLabs for the מהנדס תוכנה role in United Kingdom is £44,836.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור ValueLabs

