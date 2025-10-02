פיצוי מהנדס תוכנה in Greater London Area ב-ValueLabs מגיע ל-£44.6K ל-year עבור Senior Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater London Area מגיעה ל-£44.8K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של ValueLabs. עדכון אחרון: 10/2/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Software Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Senior Software Engineer
£44.6K
£44.6K
£0
£0
Analyst QE
£ --
£ --
£ --
£ --
Team Lead
£ --
£ --
£ --
£ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
כותרות כלולותהגש כותרת חדשה