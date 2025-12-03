ספריית חברות
הפיצוי הכולל הממוצע של חוקר חוויית משתמש in United States ב-USPTO נע בין $99.1K לבין $136K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של USPTO. עדכון אחרון: 12/3/2025

השכר הכולל הממוצע

$107K - $127K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$99.1K$107K$127K$136K
טווח שכיח
טווח אפשרי

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור חוקר חוויית משתמש ב-USPTO in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $135,700. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-USPTO עבור תפקיד חוקר חוויית משתמש in United States הוא $99,120.

משאבים נוספים

