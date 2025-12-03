USPTO מהנדס חשמל שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מהנדס חשמל in United States ב-USPTO נע בין $164K לבין $224K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של USPTO. עדכון אחרון: 12/3/2025

השכר הכולל הממוצע $176K - $213K United States טווח שכיח טווח אפשרי $164K $176K $213K $224K טווח שכיח טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד מהנדס חשמל דיווחים ב USPTO כדי לפתוח! הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו! 💰 צפה בהכל משכורות 💪 תרום המשכורת שלך

תרום

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב USPTO ?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך הירשם למשכורות מהנדס חשמל מאומתות . תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד → הכנס את כתובת המייל שלך הכנס את כתובת המייל שלך הירשם אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.