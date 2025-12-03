ספריית חברות
USPS
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מכירות

  • כל שכר מכירות

USPS מכירות שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מכירות in United States ב-USPS נע בין $32.4K לבין $47.2K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של USPS. עדכון אחרון: 12/3/2025

השכר הכולל הממוצע

$37.2K - $42.4K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$32.4K$37.2K$42.4K$47.2K
טווח שכיח
טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד מכירות דיווחים ב USPS כדי לפתוח!

הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!

💰 צפה בהכל משכורות

💪 תרום המשכורת שלך


תרום
מה הן דרגות הקריירה ב USPS?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מכירות מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מכירות ב-USPS in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $47,200. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-USPS עבור תפקיד מכירות in United States הוא $32,400.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור USPS

חברות קשורות

  • Lyft
  • Roblox
  • Airbnb
  • Stripe
  • SoFi
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/usps/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.