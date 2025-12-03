ספריית חברות
USPS
הפיצוי הכולל הממוצע של אנליסט עסקי in United States ב-USPS נע בין $71.4K לבין $97.8K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של USPS. עדכון אחרון: 12/3/2025

השכר הכולל הממוצע

$77.4K - $91.8K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$71.4K$77.4K$91.8K$97.8K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב USPS?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט עסקי ב-USPS in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $97,750. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-USPS עבור תפקיד אנליסט עסקי in United States הוא $71,400.

