Ushur
Ushur מהנדס תוכנה שכר

צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Ushur. עדכון אחרון: 12/2/2025

השכר הכולל הממוצע

$41.8K - $47.6K
India
טווח שכיח
טווח אפשרי
$36.9K$41.8K$47.6K$52.4K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Ushur?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Ushur in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹4,595,524. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Ushur עבור תפקיד מהנדס תוכנה in India הוא ₹3,232,445.

