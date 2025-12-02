ספריית חברות
Ushur
Ushur מגייס שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מגייס in India ב-Ushur נע בין ₹2.66M לבין ₹3.72M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Ushur. עדכון אחרון: 12/2/2025

השכר הכולל הממוצע

$32.8K - $38.2K
India
טווח שכיח
טווח אפשרי
$30.3K$32.8K$38.2K$42.4K
טווח שכיח
טווח אפשרי

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מגייס ב-Ushur in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹3,719,022. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Ushur עבור תפקיד מגייס in India הוא ₹2,656,444.

משאבים נוספים

