הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל מוצר in United States ב-Ushur נע בין $176K לבין $240K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Ushur. עדכון אחרון: 12/2/2025

השכר הכולל הממוצע

$188K - $228K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$176K$188K$228K$240K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Ushur?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל מוצר ב-Ushur in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $240,120. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Ushur עבור תפקיד מנהל מוצר in United States הוא $175,950.

משאבים נוספים

