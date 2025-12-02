ספריית חברות
הפיצוי הכולל הממוצע של יועץ ניהולי in India ב-Ushur נע בין ₹1M לבין ₹1.46M ל-year.

$13.1K - $14.9K
India
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור יועץ ניהולי ב-Ushur in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹1,457,655. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Ushur עבור תפקיד יועץ ניהולי in India הוא ₹1,000,594.

משאבים נוספים

