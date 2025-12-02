ספריית חברות
Ushio
Ushio מהנדס חומרה שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מהנדס חומרה in Canada ב-Ushio נע בין CA$100K לבין CA$146K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Ushio. עדכון אחרון: 12/2/2025

השכר הכולל הממוצע

$82.2K - $95.4K
Canada
טווח שכיח
טווח אפשרי
$72.5K$82.2K$95.4K$105K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Ushio?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס חומרה ב-Ushio in Canada עומדת על תגמול כולל שנתי של CA$145,656. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Ushio עבור תפקיד מהנדס חומרה in Canada הוא CA$100,368.

משאבים נוספים

