ספריית חברות
UserGems
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מגייס

  • כל שכר מגייס

UserGems מגייס שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מגייס in United Kingdom ב-UserGems נע בין £44.7K לבין £64.8K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של UserGems. עדכון אחרון: 12/2/2025

השכר הכולל הממוצע

$67.8K - $78.7K
United Kingdom
טווח שכיח
טווח אפשרי
$59.8K$67.8K$78.7K$86.8K
טווח שכיח
טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד מגייס דיווחים ב UserGems כדי לפתוח!

הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!

💰 צפה בהכל משכורות

💪 תרום המשכורת שלך


תרום
מה הן דרגות הקריירה ב UserGems?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מגייס מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מגייס ב-UserGems in United Kingdom עומדת על תגמול כולל שנתי של £64,803. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-UserGems עבור תפקיד מגייס in United Kingdom הוא £44,654.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור UserGems

חברות קשורות

  • Tesla
  • Databricks
  • Roblox
  • Snap
  • Airbnb
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/usergems/salaries/recruiter.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.