הפיצוי הכולל הממוצע של רואה חשבון in Canada ב-Userful נע בין CA$33.6K לבין CA$48.7K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Userful. עדכון אחרון: 12/2/2025

השכר הכולל הממוצע

$27.5K - $31.9K
Canada
טווח שכיח
טווח אפשרי
$24.2K$27.5K$31.9K$35.2K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Userful?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור רואה חשבון ב-Userful in Canada עומדת על תגמול כולל שנתי של CA$48,730. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Userful עבור תפקיד רואה חשבון in Canada הוא CA$33,579.

משאבים נוספים

