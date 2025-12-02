ספריית חברות
USEReady
USEReady אדריכל פתרונות שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של אדריכל פתרונות in India ב-USEReady נע בין ₹3.22M לבין ₹4.41M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של USEReady. עדכון אחרון: 12/2/2025

השכר הכולל הממוצע

$39.8K - $47.3K
India
טווח שכיח
טווח אפשרי
$36.8K$39.8K$47.3K$50.3K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב USEReady?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אדריכל פתרונות ב-USEReady in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹4,410,638. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-USEReady עבור תפקיד אדריכל פתרונות in India הוא ₹3,221,683.

