הפיצוי הכולל הממוצע של מהנדס תוכנה in India ב-USEReady נע בין ₹433K לבין ₹615K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של USEReady. עדכון אחרון: 12/2/2025

השכר הכולל הממוצע

$5.6K - $6.4K
India
טווח שכיח
טווח אפשרי
$4.9K$5.6K$6.4K$7K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב USEReady?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-USEReady in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹615,429. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-USEReady עבור תפקיד מהנדס תוכנה in India הוא ₹432,886.

משאבים נוספים

