USEReady מכירות שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מכירות in India ב-USEReady נע בין ₹854K לבין ₹1.16M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של USEReady. עדכון אחרון: 12/2/2025

השכר הכולל הממוצע

$10.4K - $12.6K
India
טווח שכיח
טווח אפשרי
$9.7K$10.4K$12.6K$13.3K
טווח שכיח
טווח אפשרי

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מכירות ב-USEReady in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹1,164,824. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-USEReady עבור תפקיד מכירות in India הוא ₹853,535.

