USEReady
USEReady מדען נתונים שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מדען נתונים in India ב-USEReady נע בין ₹348K לבין ₹506K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של USEReady. עדכון אחרון: 12/2/2025

השכר הכולל הממוצע

$4.5K - $5.2K
India
טווח שכיח
טווח אפשרי
$4K$4.5K$5.2K$5.8K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב USEReady?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מדען נתונים ב-USEReady in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹505,600. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-USEReady עבור תפקיד מדען נתונים in India הוא ₹348,397.

