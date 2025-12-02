ספריית חברות
USDA
USDA מנהל תוכנית טכנית שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל תוכנית טכנית in United States ב-USDA נע בין $115K לבין $164K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של USDA. עדכון אחרון: 12/2/2025

השכר הכולל הממוצע

$132K - $154K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$115K$132K$154K$164K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב USDA?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל תוכנית טכנית ב-USDA in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $163,800. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-USDA עבור תפקיד מנהל תוכנית טכנית in United States הוא $114,800.

