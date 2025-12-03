ספריית חברות
US Metro Bank
  • שכר
  • אנליסט אבטחת מידע

  • כל שכר אנליסט אבטחת מידע

US Metro Bank אנליסט אבטחת מידע שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של אנליסט אבטחת מידע ב-US Metro Bank נע בין £81.6K לבין £112K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של US Metro Bank. עדכון אחרון: 12/3/2025

השכר הכולל הממוצע

$118K - $140K
United Kingdom
טווח שכיח
טווח אפשרי
$109K$118K$140K$150K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב US Metro Bank?

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט אבטחת מידע ב-US Metro Bank עומדת על תגמול כולל שנתי של £111,709. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-US Metro Bank עבור תפקיד אנליסט אבטחת מידע הוא £81,596.

משאבים נוספים

