ספריית חברות
U.S Department of State
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מנהל תפעול עסקי

  • כל שכר מנהל תפעול עסקי

U.S Department of State מנהל תפעול עסקי שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל תפעול עסקי ב-U.S Department of State נע בין $126K לבין $176K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של U.S Department of State. עדכון אחרון: 12/2/2025

השכר הכולל הממוצע

$135K - $159K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$126K$135K$159K$176K
טווח שכיח
טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד מנהל תפעול עסקי דיווחים ב U.S Department of State כדי לפתוח!

הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!

💰 צפה בהכל משכורות

💪 תרום המשכורת שלך


תרום
מה הן דרגות הקריירה ב U.S Department of State?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מנהל תפעול עסקי מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל תפעול עסקי ב-U.S Department of State עומדת על תגמול כולל שנתי של $175,500. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-U.S Department of State עבור תפקיד מנהל תפעול עסקי הוא $126,000.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור U.S Department of State

חברות קשורות

  • Coinbase
  • Amazon
  • Microsoft
  • Netflix
  • Flipkart
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/us-department-of-state/salaries/bizops-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.