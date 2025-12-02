ספריית חברות
U.S. Department of Energy
U.S. Department of Energy טכנולוג מידע שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של טכנולוג מידע ב-U.S. Department of Energy נע בין $46.1K לבין $66.8K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של U.S. Department of Energy. עדכון אחרון: 12/2/2025

השכר הכולל הממוצע

$52.2K - $60.7K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$46.1K$52.2K$60.7K$66.8K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב U.S. Department of Energy?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור טכנולוג מידע ב-U.S. Department of Energy עומדת על תגמול כולל שנתי של $66,830. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-U.S. Department of Energy עבור תפקיד טכנולוג מידע הוא $46,051.

משאבים נוספים

