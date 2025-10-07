ספריית חברות
חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה בק-אנד in Canada ב-Upgrade מגיעה ל-CA$178K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Upgrade. עדכון אחרון: 10/7/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Upgrade
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
סה״כ לשנה
CA$178K
דרגה
Senior
משכורת בסיס
CA$178K
Stock (/yr)
CA$0
בונוס
CA$0
שנים בחברה
3 שנים
שנות ניסיון
7 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Upgrade?

CA$225K

ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בUpgrade, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה בק-אנד ב-Upgrade in Canada עומדת על תגמול כולל שנתי של CA$327,271. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Upgrade עבור תפקיד מהנדס תוכנה בק-אנד in Canada הוא CA$177,673.

