ספריית חברות
Upgrade
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Upgrade משכורות

המשכורת של Upgrade נעה בין $54,880 בפיצוי כולל בשנה עבור אנליסט עסקי ברמה הנמוכה לבין $211,050 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Upgrade. עודכן לאחרונה: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
מהנדס תוכנה
Median $143K
מנהל מוצר
Median $207K
מדען נתונים
Median $116K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
אנליסט עסקי
$54.9K
אנליסט נתונים
$90.5K
אנליסט פיננסי
$88.2K
משאבי אנוש
$79.7K
מעצב מוצר
$129K
מגייס
$95.6K
מנהל הנדסת תוכנה
$211K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בUpgrade, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בUpgrade, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

יש לך שאלה? שאל את הקהילה.

בקר בקהילת Levels.fyi כדי להתחבר עם עובדים מחברות שונות, לקבל טיפים לקריירה ועוד.

בקר עכשיו!

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Upgrade הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $211,050. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Upgrade הוא $105,800.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Upgrade

חברות קשורות

  • Yapstone
  • BlueVine
  • Hometap
  • Prosper Marketplace
  • Farmers Insurance
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים