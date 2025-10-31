ספריית חברות
University of Michigan
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • אנליסט אבטחת מידע

  • כל שכר אנליסט אבטחת מידע

University of Michigan אנליסט אבטחת מידע שכר

חבילת הפיצוי החציונית של אנליסט אבטחת מידע ב-University of Michigan מגיעה ל-$98K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של University of Michigan. עדכון אחרון: 10/31/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
University of Michigan
Data Security Analyst Senior
Ann Arbor, MI
סה״כ לשנה
$98K
דרגה
Senior
משכורת בסיס
$98K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$0
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
7 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב University of Michigan?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות

תרום

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות אנליסט אבטחת מידע מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט אבטחת מידע ב-University of Michigan עומדת על תגמול כולל שנתי של $98,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-University of Michigan עבור תפקיד אנליסט אבטחת מידע הוא $98,000.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור University of Michigan

חברות קשורות

  • Tesla
  • Amazon
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Uber
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים