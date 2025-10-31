ספריית חברות
University of Melbourne
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

University of Melbourne מהנדס תוכנה שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Australia ב-University of Melbourne מגיעה ל-A$102K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של University of Melbourne. עדכון אחרון: 10/31/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
University of Melbourne
AI Researcher
Melbourne, VI, Australia
סה״כ לשנה
A$102K
דרגה
A
משכורת בסיס
A$102K
Stock (/yr)
A$0
בונוס
A$0
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
2 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב University of Melbourne?
Block logo
+A$89.6K
Robinhood logo
+A$137K
Stripe logo
+A$30.9K
Datadog logo
+A$54K
Verily logo
+A$34K
Don't get lowballed
הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות
שכר התמחויות

תרום

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מהנדס תוכנה מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

כותרות כלולות

הגש כותרת חדשה

מדען מחקר

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-University of Melbourne in Australia עומדת על תגמול כולל שנתי של A$148,452. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-University of Melbourne עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Australia הוא A$102,197.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור University of Melbourne

חברות קשורות

  • Netflix
  • SoFi
  • Stripe
  • DoorDash
  • Google
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים