חבילת הפיצוי החציונית של מדען נתונים in United States ב-University of Maryland מגיעה ל-$52K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של University of Maryland. עדכון אחרון: 10/31/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
University of Maryland
Quantitative Researcher
College Park, MD
סה״כ לשנה
$52K
דרגה
L3
משכורת בסיס
$52K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$0
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
2 שנים
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מדען נתונים ב-University of Maryland in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $105,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-University of Maryland עבור תפקיד מדען נתונים in United States הוא $52,000.

