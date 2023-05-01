ספריית חברות
Univeris
Univeris משכורות

המשכורת של Univeris נעה בין $64,457 בפיצוי כולל בשנה עבור אנליסט אבטחת סייבר ברמה הנמוכה לבין $123,804 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Univeris. עודכן לאחרונה: 9/14/2025

$160K

מנהל הנדסת תוכנה
Median $124K
מהנדס תוכנה
Median $97.7K
אנליסט אבטחת סייבר
$64.5K

ארכיטקט פתרונות
$122K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Univeris הוא מנהל הנדסת תוכנה עם תגמול כולל שנתי של $123,804. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Univeris הוא $110,031.

משאבים נוספים