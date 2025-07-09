ספריית חברות
UnitedLex
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

UnitedLex משכורות

המשכורת של UnitedLex נעה בין $11,919 בפיצוי כולל בשנה עבור משפטי ברמה הנמוכה לבין $155,220 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של UnitedLex. עודכן לאחרונה: 9/21/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

משפטי
$11.9K
מנהל מוצר
$124K
מנהל הנדסת תוכנה
$155K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
ארכיטקט פתרונות
$28K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-UnitedLex הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $155,220. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-UnitedLex הוא $76,176.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור UnitedLex

חברות קשורות

  • Uber
  • Square
  • Tesla
  • Lyft
  • Databricks
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים