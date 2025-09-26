ספריית חברות
United Internet
  • שכר
  • Information Technologist (IT)

  • כל שכר Information Technologist (IT)

United Internet Information Technologist (IT) שכר

חבילת הפיצוי החציונית של Information Technologist (IT) ב-United Internet מגיעה ל-€77.5K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של United Internet. עדכון אחרון: 9/26/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
United Internet
Cyber Security Engineer
Karlsruhe, BW, Germany
סה״כ לשנה
€77.5K
דרגה
-
משכורת בסיס
€77.5K
Stock (/yr)
€0
בונוס
€0
שנים בחברה
0 שנים
שנות ניסיון
3 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב United Internet?

€143K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור jobFamilies.Information Technologist (IT) ב-United Internet עומדת על תגמול כולל שנתי של €112,490. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-United Internet עבור תפקיד jobFamilies.Information Technologist (IT) הוא €77,508.

